Arslantepe Höyüğü'ndeki kral Tarhunza'nın kardan heykeli yapıldı

MALATYA (AA) - Malatya'da, Anadolu'nun en eski şehir devletinin kurulduğu ve UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ndeki Arslantepe Höyüğü'nde ortaya çıkarılan kral Tarhunza'nın kardan heykeli yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi heykel kursu öğretmeni Arif Toprak, kursiyerler ile kardan Kral Tarhunza'nın heykelini yaptı.

Yaklaşık 3 metre boyundaki kardan Kral Tarhunza heykeline vatandaşlar ilgi gösterdi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Arslantepe Höyüğü'nde yapılan kazılarda çıkarılan Kral Tarhunza heykeline dikkati çekmek için kardan heykelini yapan heykeltıraş Arif Toprak ile heykelin yanında buluştu.

Kardan Kral Tarhunza heykelini inceleyen Gürkan, Arif Toprak'ı tebrik etti.

Başkan Gürkan, Arif Toprak'tan Kral Tarhunza heykelinin karşı kısmına da Türk-İslam kahramanlarından Malatyalı Battal Gazi'nin heykelinin yapılmasını istedi.

Heykeltıraş Arif Toprak, 26 Temmuz 2021'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan Arslantepe Höyüğüne dikkati çekmek amacıyla başladıkları kardan Kral Tarhunza heykelini yaklaşık 10 saatte tamamladıklarını kaydetti.