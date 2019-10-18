Arpaçay Belediyesi'nden Barış Pınar Harekatı'na destek

18.10.2019 12:44

Arpaçay Belediyesi Meclis üyeleri, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.



Mehmetçiğe destek maddesinin oylandığı meclis, saygı duruşunun ardından, İstiklal Marşı'nın ve Fatiha Süresi'nin okunması ile başladı. Meclis toplantısının açılış konuşması yapan Başkan Erçetin Altay, "Bütün dünyanın gözünün Türkiye'nin üzerinde olduğunu belirtti. Erçetin Altay, "Bütün dünyanın gözü Türkiye'nin üzerinde" dedi.



Belediye Başkanı Erçetin Altay'ın okuduğu gündem maddesi, oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı'da Arpaçay Belediyesi'nden Barış Pınar Harekatı'na tam destek çıktı. - KARS

Kaynak: İHA