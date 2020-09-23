Arpa yüklü kamyonda 37 bin 500 paket kaçak sigara bulundu

Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nda Suriye'den gelen kamyonda yapılan aramada yemlik arpa yükünün altına gizlenen 37 bin 500 paket kaçak sigara bulundu.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ceylanpınar Gümrük Kapısı'na Suriye'den getirilen kamyonda yapılan aramada, yemlik arpa yükünün altına gizlenen 37 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa'da bulunan Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen gümrük kontrol işlemlerinde, yemlik arpa yükü ile Suriye'den getirildiği bildirilen Türk plakalı kamyon, 'riskli' olarak değerlendirildi. Detaylı kontrol için araçtaki hayvan yeminin tahliyesine karar verilerek, dorsenin kapakları açıldı.

ZEMİNİ SİGARA KARTONUYLA DOLDURMUŞLAR

Hayvan yemi boşaltıldığında, kamyon dorsesinin zemininin tamamen sigara kartonları ile doldurulduğu görüldü. Operasyonda, 37 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İşte operasyondan kareler;

Kaynak: Demirören Haber Ajansı