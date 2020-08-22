Arnavutköy'de yol verme tartışması kanlı bitti
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Arnavutköy'de yol verme tartışması kanlı bitti

Arnavutköy'de 2 sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada, sürücülerden biri diğerini kesici aletle ağır yaraladı.

Arnavutköy'de yol verme tartışması kanlı bitti
22.08.2020 18:25 | Son Güncelleme: 22.08.2020 18:51

Arnavutköy'de 2 sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada, sürücülerden biri diğerini kesici aletle ağır yaraladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy Ömerli Mahallesi Hadımköy-İstanbul Caddesi üzerinde dün akşam 18.00 sıralarında meydana gelen "Kasten yaralama" olayı ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler yaptıkları çalışmalarda, Dadaş A. (28) ile Muhammet Enes U. (20) isimli araç sürücüleri arasında yol verme konusundan dolayı tartışma çıktığını belirledi. Muhammet Enes U.'nun aracında çakar tertibatı olduğu ve tartışma sırasında Dadaş A.'yı kesici alet ile yaraladığı, aracını bırakarak olay yerinden kaçtığı tespit edildi. Yapılan incelemede yaralı şahsın hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı ve yurt dışı çıkış yasağı konuldu. Şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar ve tahkikat işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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