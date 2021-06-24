Arnavutköy'de malzeme yüklü tır toprak yola devrildi
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Arnavutköy'de malzeme yüklü tır toprak yola devrildi

Arnavutköy'de malzeme yüklü tır toprak yola devrildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Arnavutköy'de büyük araçlara kapalı olan yoldan geçmek isteyen tır şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Arnavutköy'de büyük araçlara kapalı olan yoldan geçmek isteyen tır şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Tır yol kenarında bulunan toprak alana devrilirken, sürücü hafif yaralandı. Yolun büyük araçlara kapalı olduğundan haberi olamayan firma sahibi de yolun dar olmasından yakındı.

Kaza, bugün saat 15.00 sularında Arnavutköy Hadımköy - Çilingir yolu üzerinde meydana geldi. Malzeme yüklü tır şoförü, büyük araçlara kapalı olan yoldan geçmek isteyince yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır toprak alana devrildi. Tırın şoförü hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde çalışma başlattı. yapan jandarma ekipleri de olay yerinde çalışma başlattı. Kaza esnasında oradan geçen diğer büyük araç sürücüleri de cezadan kurtulamadı.

Yolun büyük araçlara kapalı olduğundan haberi olamayan firma sahibi Muhamet Ayyıldız, "Ben burada ikinci aracımı devirdim. Binlerce TL'lik zararım var bu yol dar olduğu için iki araç yan yana geçilmiyor bize bir çözüm bulsunlar" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Arnavutköy'de malzeme yüklü tır toprak yola devrildi - Haberler
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