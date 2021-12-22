ARNAVUTKÖY'DE LODOSTAN ZARAR GÖREN MİNARENİN SÖKÜMÜNE BAŞLANDI

ARNAVUTKÖY, İSTANBUL (DHA) - ARNAVUTKÖY'de lodos fırtınasında zarar gören Hacımaşlı Camii'nin minaresinin sökülerek yenisinin yapılmasına karar verildi. Bugün başlayan çalışmalarda minarenin ilk kısmı söküldü.

Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi Sarıdede Sokağı'nda bulunan, Hacımaşlı Camii'nin minaresinin yıkılarak yenisinin yapılmasına karar verildi. Yaklaşık 3 hafta önce İstanbul'da lodosun hızı 130 kilometreye çıktı. Lodostan en çok etkilenen yerlerden biri de Arnavutköy oldu. Hacımaşlı Camii'nin 25 yıllık minaresi de lodos fırtınasında zarar gördü. Bunun üzerine Arnavutköy İlçe Müftülüğü, cami minaresinin incelenmesi için Arnavutköy Belediyesi'ne talepte bulundu. Yapılan incelemelerin ardından caminin minaresinin kontrollü olarak sökülmesine karar verildi. Minarenin söküm işlemi sırasında çevreye zarar vermemesi için belirlenen bazı taşları kesildi. Açılan deliklerden geçirilen zincirlerle minare vinç ile sabitlendi. Daha sonra gövdeye bağlanan çelik halat ile minarenin üst bölgesiyle ile alt bölgesi birbirinden ayrıldı. Sökülen ilk kısım vinç ile yere indirildi. O anlar havadan da görüntülendi.

"MÜFTÜLÜK YIKILMASI İÇİN TALEPTE BULUNDU"

Minarenin söküm işlemiyle ilgili konuşan Arnavutköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilisi Hakan Timur, "Arnavutköy İlçe Müftülüğü tarafından belediyemize caminin sağlamlığı ile ilgili tespit yapılması için talepte bulunuldu. Mühendis arkadaşlarımız gerekli incelemeleri yaptılar ve caminin yıkımı yönünde karar alındı. Bunun üzerine kat eksiltme yöntemiyle yıkım yapma kararı aldık. Önlemleri alıp beton kesme makinasıyla yıkım işlemini gerçekleştireceğiz" dedi.

"MİNARENİN TAŞLARI DÜŞÜYORDU"

18 yıldır Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi'nde muhtarlık yapan Hakan Pekçetin, "Minare yapılalı yaklaşık 25 yıl oldu. Son 10 yıldır cami cemaati ve köylüler tehlikeden dolayı endişelenmeye başladı. Minarenin taşları düşüyordu. Diğer yandan imam arkadaşımız merdivenlerden çıkarken sakatlanmıştı. Bir tehlike oluşmasın diye biz yetkililere bildirdik. Geçen lodos olduğunda çatılar uçtu minarenin yıkılacağını düşündük korktuk" dedi.

"USTALAR ZAMANINDA KÖTÜ MALZEME KULLANMIŞ"

Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi'nde doğup büyüyen 72 yaşındaki Yaşar Aksoy, "Yolumuzun dibi herhangi bir vatandaşa veya arabaya zarar vermeden yıkılması iyi oldu. Ustalar zamanında minareyi yaparken kötü malzeme kullanmış. Dokunduğumuzda bile dökülüyor. Bugün yıkılmasa zaten yarın kendisi yıkılacaktı" diye konuştu.