Arnavutköy'de bir kişi husumetlisine kurşun yağdırdı
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Arnavutköy'de bir kişi husumetlisine kurşun yağdırdı

08.10.2020 22:11 | Son Güncelleme: 08.10.2020 22:54

Arnavutköy'de bir kişi, husumetli olduğu öğrenilen şahsı iki ayağından tabancayla vurarak kayıplara karıştı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Arnavutköy Anadolu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki bir iş yerinin önünde meydana gelen olayda, husumetli olduğu S.T. ile karşılaşan ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, belindeki silahı çıkararak ateş etmeye başladı. Olayda 55 yaşındaki S.T., her iki bacağından yaralanarak yere yığıldı. Saldırgan ise ara sokaklara kaçarak kayıplara karıştı.

İLK MÜDAHALEYİ ÇEVREDEKİLER YAPTI

Kanlar içinde kalan adama ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparken, ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Yaralı adamın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Arnavutköy'de bir kişi husumetlisine kurşun yağdırdı
Arnavutköy'de bir kişi husumetlisine kurşun yağdırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU

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