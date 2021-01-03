Önce dakikalarca yumruk yumruğa kavga ettiler, ardından sarılıp yollarına devam ettiler
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Önce dakikalarca yumruk yumruğa kavga ettiler, ardından sarılıp yollarına devam ettiler

03.01.2021 09:05 | Son Güncelleme: 03.01.2021 10:47

İstanbul Arnavutköy'de iki arkadaş alacak verecek meselesi nedeniyle önce yumruk yumruğa kavga etti, ardından hiçbir şey olmamış gibi sarılıp yollarına devam etti. Yaşanan garip anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından çekilen görüntülerde, iddiaya göre, iki arkadaş kendi aralarındaki alacak verecek meselesi nedeniyle yumruk yumruğa kavgaya tutuştu. Sokak ortasında birbirleriyle dakikalarca kavga eden arkadaşları çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalıştı.

BİRBİRLERİNE SARILDILAR

Bir süre daha kavga eden iki arkadaş daha sonra hiçbir şey olmamış gibi birbirlerine sarıldı. Durum karşısında kavgayı ayırmak için gelen mahalleli ise neye uğradığını şaşırdı.

KAVGA ANI KAMERADA

İki arkadaşın sokak ortasındaki kavgası, bir cep telefonu tarafından kaydedildi. Görüntülerde arkadaşların uzun süre tekme tokat kavga ettikleri görülüyor. Kavga eden şahısların birbirilerini yerlerde sürükledikleri görülüyor. Görüntülerde mahallelinin gençleri ayırmaya çalıştığı, gençlerin daha sonra hiçbir şey olmamış gibi birbirlerine sarılarak yollarına devam ettikleri görülüyor.

Önce dakikalarca yumruk yumruğa kavga ettiler, ardından sarılıp yollarına devam ettiler
Önce dakikalarca yumruk yumruğa kavga ettiler, ardından sarılıp yollarına devam ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK

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