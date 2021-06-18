Arnavutköy'de bir esnafa tehdit ve şantajla baskı yapan şebeke çökertildi
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Arnavutköy'de bir esnafa tehdit ve şantajla baskı yapan şebeke çökertildi

İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - Haberler | 3. Sayfa

Arnavutköy'de bir esnafa tehdit ve şantajla baskı yapan şebeke çökertildi Yanında çalıştırdığı kadının yakınları tarafından tehdit ve şantaja uğrayan esnaf ormanlık alana götürülerek zorla senet imzalatıldı Polis tehdit ve şantaja karışan 5 kişiyi gözaltına aldı Arnavutköy'de, iş yerindeki...

Arnavutköy'de bir esnafa tehdit ve şantajla baskı yapan şebeke çökertildi

Yanında çalıştırdığı kadının yakınları tarafından tehdit ve şantaja uğrayan esnaf ormanlık alana götürülerek zorla senet imzalatıldı

Polis tehdit ve şantaja karışan 5 kişiyi gözaltına aldı

İSTANBUL - Arnavutköy'de, iş yerindeki bir çalışanının yakınları tarafından önce şantajla 50 bin lirası alınan Üzeyir A. adlı bir esnaf, daha sonra ormana götürülerek zorla senet imzalatıldı. Aynı aileden oldukları öğrenilen 5 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay 10 Haziran Perşembe günü Arnavutköy'de meydana geldi. İddiaya göre ilçede esnaf olarak faaliyet gösteren Üzeyir A., iddiaya göre bilinmeyen bir nedenle yanında çalıştırdığı Dilan B.'nin eşi S.N. ve S.N.'nin akrabası M.Ö. adlı 2 kişinin tehditlerine hedef oldu. Üzeyir A.'nın iş yerine giderek A. ile bir süre tartışan S.N. ve M.Ö., yine iddiaya göre yaşanan tartışma şantaja dönüştü. Üzeyir A.'nın yanında çalışan Dilan B.'nin eşi ve yakınları, işadamından 50 bin lira para isteyip tehdit etti. Tehdit karşısında Üzeyir A., istenilen parayı vermeyi kabul etti, birkaç gün sonra da parayı M.Ö.'ye verdi. Olayın üzerinden birkaç gün geçtikten sonra Üzeyir A., iş yerinde çalışan Dilan B.'nin yakınları tarafından bu kez Sarıyer Boğazköy mevkiinde ormanlık bir alana götürülerek silah zoruyla 150 bin lira değerinde senet imzalamaya zorlandı. Esnaf, zorla imzalatılan söz konusu senet karşılığında arabasını, notere giderek S.D. isimli bir şahsın üzerine devretti.

İş yerinde çalışan Dilan B.'nin eşi ve yakınları tarafından tehdit ve şantaja uğradığını ileri sürerek durumu daha sonra polise bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'nitelikli yağma', 'şantaj' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçu kapsamında yapılan çalışmaların ardından Arnavutköy'de 6 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlılar, sorgulanmak üzere Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli kişiler arasındaki Dilan B., S.A. ve S.D., yapılan yasal işlemlerin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. M.Ö. ve S.N. adlı 2 şüpheli isim ise önceki gün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Arnavutköy'de bir esnafa tehdit ve şantajla baskı yapan şebeke çökertildi
Arnavutköy'de bir esnafa tehdit ve şantajla baskı yapan şebeke çökertildi
Arnavutköy'de bir esnafa tehdit ve şantajla baskı yapan şebeke çökertildi
Arnavutköy'de bir esnafa tehdit ve şantajla baskı yapan şebeke çökertildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman

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