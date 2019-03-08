Arnavut Sanatçının Gözünden Kadın Olmak: Enver Hoca Baskısından Hala Kurtulamadık

Kırk yıl 'demir yumrukla' yönetilen Arnavutluk'ta halk, ölümünden 34 yıl sonra da Enver Hoca'nın baskıcı politikalarının yaşadığını düşünüyor. Özellikle kadınlar üzerinde olumsuz etkisinden yakınan Aida Ljukaj, yazıp oynadığı iki tiyatro oyunuyla o döneminin 'artık son bulması' mesajı veriyor.