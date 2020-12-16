Arminia Bielefeld - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Arminia Bielefeld - Augsburg maçı hangi kanalda?
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Arminia Bielefeld - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Arminia Bielefeld - Augsburg maçı hangi kanalda?

16.12.2020 11:50 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:54
Arminia Bielefeld - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Arminia Bielefeld - Augsburg maçı hangi kanalda?

16 Aralık'ta oynanacak olan, Arminia Bielefeld - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Arminia Bielefeld - Augsburg maçı hangi kanalda?

16 Aralık'ta oynanacak olan, Arminia Bielefeld - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Arminia Bielefeld - Augsburg maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

Arminia Bielefeld - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Bundesliga'nın 12. haftasında Arminia Bielefeld ile Augsburg karşı karşıya geliyor.

Bilyoner TV Web, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

Arminia Bielefeld-Augsburg Maçı Hangi Gün?

Arminia Bielefeld-Augsburg Maçı 16 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

Arminia Bielefeld-Augsburg Maçı Saat Kaçta?

Arminia Bielefeld-Augsburg Maçı 22:30'de başlayacak.

Arminia Bielefeld-Augsburg Maçı Nerede Oynanacak?

Arminia Bielefeld ile Augsburg arasındaki Almanya BundesligaMaçı Schüco Arena, Bielefeld'da oynanacak.

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