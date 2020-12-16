Arminia Bielefeld - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Arminia Bielefeld - Augsburg maçı hangi kanalda?
16 Aralık'ta oynanacak olan, Arminia Bielefeld - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Arminia Bielefeld - Augsburg maçı hangi kanalda?
16 Aralık'ta oynanacak olan, Arminia Bielefeld - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Arminia Bielefeld - Augsburg maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
Arminia Bielefeld - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?
Bundesliga'nın 12. haftasında Arminia Bielefeld ile Augsburg karşı karşıya geliyor.
Bilyoner TV Web, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.
Arminia Bielefeld-Augsburg Maçı Hangi Gün?
Arminia Bielefeld-Augsburg Maçı 16 Aralık Çarşamba günü oynanacak.
Arminia Bielefeld-Augsburg Maçı Saat Kaçta?
Arminia Bielefeld-Augsburg Maçı 22:30'de başlayacak.
Arminia Bielefeld-Augsburg Maçı Nerede Oynanacak?
Arminia Bielefeld ile Augsburg arasındaki Almanya BundesligaMaçı Schüco Arena, Bielefeld'da oynanacak.