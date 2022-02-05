Armağan Çağlayan'ın programının adı Ekrem İmamoğlu'nun programıyla benzer olduğu için değiştirildi - Haberler Magazin
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Armağan Çağlayan'ın programının adı Ekrem İmamoğlu'nun programıyla benzer olduğu için değiştirildi

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
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Armağan Çağlayan'ın Zor Ama Sor isimli programının adı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YouTube'daki Zor Sor programının adıyla benzediği için değiştirildi. Çağlayan'ın İBB Kültür'ün itirazıyla adı değiştirilen programının yeni adı Zor Ama Yine de Sor oldu.

Ekranlara ara verdikten sonra YouTube kanallarında program yapmaya başlayan ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan Armağan Çağlayan'ın yeni programının adı tartışma çıkardı.

PROGRAMIN ADI DEĞİŞTİ

Armağan Çağlayan'ın "Zor Ama Sor" programının ismi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YouTube kanalında yayınlanan "Zor Sor" programının adıyla benzediği için değiştirildi. Programın adının değişmesiyle ilgili süreci Twitter hesabından paylaşan Çağlayan, "Zor Ama sor programımızın ismi, İBB Kültür'ün yaptığı itiraz sebebiyle bundan böyle Zor Ama Yine de Sor olacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YouTube'da yaptığı Zor Sor programı sebebiyle, İBB marka itirazı yaptı, bu sebeple programın ismini değiştirmek zorunda kaldık. İzleyicilerimize duyurur, anlayış için teşekkür ederiz" dedi.

Armağan Çağlayan'ın programının adı Ekrem İmamoğlu'nun programıyla benzer olduğu için değiştirildi

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Armağan Çağlayan, Ekrem İmamoğlu, Youtube, Magazin, Haber

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Yorumlar (1)

Ahmet AKGÜL:

boş işler. icraat yapın biraz yaw

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