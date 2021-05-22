Arkeologları bile şaşkına çeviren keşif! Plajdaki kazıdan Roma dönemine ait hamam bulundu
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Arkeologları bile şaşkına çeviren keşif! Plajdaki kazıdan Roma dönemine ait hamam bulundu

Arkeologları bile şaşkına çeviren keşif! Plajdaki kazıdan Roma dönemine ait hamam bulundu
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

İspanyol arkeologlar tarafından Caños de Meca köyü yakınlarındaki plajda gerçekleştirilen kazı çalışmalarında epey korunmuş bir antik Roma hamamı kompleksi keşfedildi. Kazıya öncülük eden Cadiz Üniversitesi'nden (UCA) araştırmacılar, keşfi "olağanüstü" olarak nitelendirdi.

İnsanoğlunun, geçmişte yaşayan insanların hayatına ilişkin merakı sürüyor. Geçmişi gün yüzüne çıkaran en önemli meslek alanlardan biri olan arkeoloji de tarihe ışık tutmaya devam ediyor. Independent Türkçe'de yer alan habere göre Endülüs bölgesindeki Caños de Meca köyü yakınlarındaki bir plajda kazı çalışması gerçekleştiren arkeologlar, daha önce yaptıkları keşiflere benzemeyen ilginç bir keşif gerçekleştirdi.

KEŞİF "OLAĞANÜSTÜ" OLARAK DEĞERLENDİRDİLER

Kazıya öncülük eden Cadiz Üniversitesi'nden (UCA) araştırmacılar, keşfi "olağanüstü" olarak nitelendirdi ve yapının M.S. 5. yüzyıldan kaldığını tahmin etti.

Şimdi bu keşif, tarihçilerin bölge hakkındaki düşüncelerini tamamen değiştirebilir: Böylesine büyük bir hamam kompleksinin varlığı, bölgenin Roma İmparatorluğu içinde daha önce düşünülenden çok daha önemli bir yer olabileceğini ortaya koyuyor.

HALA SAĞLAM DURUMDA

Yerleşke, hâlâ sağlam durumdaki yaklaşık 4 metre yüksekliğinde duvar, kapı ve pencerelerle çok sayıda odayı içeriyor. Ayrıca keşfedilen kırmızı, beyaz ve siyah sıva ve mermerler de, hamamların cömertçe dekore edildiğini gösteriyor.

Arkeolog Dario Bernal, hamamların bölgedeki dalyanların ve tuzlama fabrikalarının işçilerine hijyen ve eğlenceli zaman sunduğunu söyledi.

- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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