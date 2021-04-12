Arkadaşlarının kelepçelediği kardeşleri polis kurtardı
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Arkadaşlarının kelepçelediği kardeşleri polis kurtardı

Demirören Haber Ajansı / Semih ŞAHİN - Haberler | Güncel
Arkadaşlarının kelepçelediği kardeşleri polis kurtardı

BURSA'da, katı atık toplarken buldukları kelepçeyi inceledikleri sırada arkadaşları tarafından kelepçelenen Mikail ve Kazım Elitaş kardeşler, polisten yardım istedi.

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BURSA'da, katı atık toplarken buldukları kelepçeyi inceledikleri sırada arkadaşları tarafından kelepçelenen Mikail ve Kazım Elitaş kardeşler, polisten yardım istedi. Polisler tarafından kelepçeden kurtarılan kardeşlerden Mikail Elitaş, "Arkadaşlar şaka olsun diye taktı. Çıkarmaya çalışırken iyice sıkıştı. Açamayınca biz de polisi aradık" dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Geri dönüşüm tesisinde çalışan Mikail Elitaş ve kardeşi Kazım Elitaş, gün içerisinde topladıkları atıklar arasında bir kelepçe buldu. Mikail ve Kazım Elitaş, kelepçeyi incelediği sırada arkadaşlarından biri alarak şaka amacıyla iki kardeşi kelepçeledi. Kelepçeyi çıkaramayan kardeşler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polisler kelepçeyi çıkardı.

'ANAHTARI VAR SANDIK'

Polis ekiplerine teşekkür eden Mikail Elitaş, "Geri dönüşüm işçisiyiz. Çöpte bulduk. Arkadaşlar şaka olsun diye taktı. Anahtarı var sandık ama yokmuş. Çıkarmaya çalışırken arkadaşlar iyice sıkıştırdı. Kelepçeyi açamayınca biz de polisi aradık" dedi.


Arkadaşlarının kelepçelediği kardeşleri polis kurtardı
Arkadaşlarının kelepçelediği kardeşleri polis kurtardı
Arkadaşlarının kelepçelediği kardeşleri polis kurtardı
Arkadaşlarının kelepçelediği kardeşleri polis kurtardı
Arkadaşlarının kelepçelediği kardeşleri polis kurtardı
Arkadaşlarının kelepçelediği kardeşleri polis kurtardı
Arkadaşlarının kelepçelediği kardeşleri polis kurtardı
Arkadaşlarının kelepçelediği kardeşleri polis kurtardı
Arkadaşlarının kelepçelediği kardeşleri polis kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ŞAHİN

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