Arkadaşları ile hasret giderdi
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Arkadaşları ile hasret giderdi

Çekimleri Adana'da devam eden " Bir Zamanlar Çukurova" dizisinin güzel oyuncusu Hilal Altınbilek, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

23.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 23.02.2020 13:41
Arkadaşları ile hasret giderdi



Kız arkadaşı ile birlikte alışverişe çıkan Altınbilek, " bugün 'da son günüm. Hatta son saatlerim bile diyebilirim. Buradan eve gidip, oradan da 'ya gitmek üzere hava alanına gideceğim. Uzun zamandır görüşmediğim bir arkadaşım vardı. Bugün onunla beraber vakit geçirdik. Şehir dışında çalışınca, kendinize ve dostlarınıza her zaman vakit ayıramıyorsunuz. O yüzden elimden geldiğince boş günlerim de sevdiklerim ve sevenlerimle vakit geçiriyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Snob Magazin

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