Arkadaşını başından vurarak öldüren zanlı yakalandı (2)
30.11.2020 17:18 | Son Güncelleme: 30.11.2020 17:22
TUTUKLANDIMersin'de, dün kavga ettiği arkadaşı Mert Doy'u (30), tabancayla başından vurarak öldüren Burak Cingisiz (27), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
Mersin'de, dün kavga ettiği arkadaşı Mert Doy'u (30), tabancayla başından vurarak öldüren Burak Cingisiz (27), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adnan AÇIKGÖZ