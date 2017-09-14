Arkadaşı, Selena Gomez'e Böbreğini Verdi

ABD'li şarkıcı Selena Gomez, kendisine bu yaz böbrek nakli yapıldığını açıkladı.



Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, mücadele ettiği Lupus hastalığı nedeniyle böbrek nakli yapıldığını duyurdu.



Televizyon aktristi Francia Raisa'nın kendisine böbreğini verdiğini açıklayan Gomez, hesabında, yan yana uzandıkları hastane yatağında Raisa ile el ele tutuştukları fotoğrafını paylaştı.



Hayranlarının yaz aylarında yokluğunu fark etmiş olmasından ve neden yeni şarkısını piyasaya çıkarmadığını sormasından gurur duyduğunu yazan Gomez, uzun zamandır ameliyatıyla ilgili paylaşımda bulunmak istediğini belirtti.



Gomez, Lupus hastalığı nedeniyle böbrek nakline ihtiyaç duyduğunu fark ettiğini kaydetti.



Ameliyat öncesinde ve sonrasında kendisi için her şeyi yapan ailesine ve doktorlarına teşekkür eden Gomez, kendisine böbreğini veren arkadaşı Francia Raisa'ya şükranlarını sundu.



"Güzel arkadaşım Francia Raisa'ya nasıl teşekkür edeceğimi açıklayacak kelime yok." diye yazan Gomez, "Bana böbreğini bağışlayarak en büyük hediyeyi verdi ve fedakarlıkta bulundu. Seni çok seviyorum kardeşim." ifadesine yer verdi.



Gomez, mesajının sonunda da Lupus hastalığı hakkında açılan internet sitesinin linkini paylaştı.



Ünlü yıldız, ayrıca, karnındaki ameliyat izini gösterdiği fotoğrafını da paylaştı.



Gomez'e 2015'te bağışıklık sisteminin bozulması nedeniyle ortaya çıkan Lupus hastalığı tanısı konulmuştu.