Arkadaşı, 16 yaşındaki İkra'yı tüfekle başından vurup öldürdü (2)
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Arkadaşı, 16 yaşındaki İkra'yı tüfekle başından vurup öldürdü (2)

Arkadaşı, 16 yaşındaki İkra'yı tüfekle başından vurup öldürdü (2)
Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest - Haberler | Güncel

2 TUTUKLAMAKayseri'nin İncesu ilçesinde, İkra Nur Türksoy'u (16) pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yakalanan Berat A.'nın ardından ev sahibi Osman Ç. de gözaltına alındı.

2 TUTUKLAMA

Kayseri'nin İncesu ilçesinde, İkra Nur Türksoy'u (16) pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yakalanan Berat A.'nın ardından ev sahibi Osman Ç. de gözaltına alındı. Berat A.'nın, emniyette verdiği ifadesinde, tüfeği temizlerken birden ateş alarak, Türksoy'a isabet ettiğini öne sürdüğü öğrenildi. Osman Ç.'nin ise olay sırasında evde olduğunu ancak Türksoy'un ölümüyle ilgisinin bulunmadığını iddia ettiği belirtildi. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Berat A. ve Osman Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.İkra Nur Türksoy'un cenazesinin ise yarın Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Yamaçlı beldesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Arkadaşı, 16 yaşındaki İkra'yı tüfekle başından vurup öldürdü (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest

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