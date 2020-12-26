Arka Sokaklar zirvede
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Arka Sokaklar zirvede

26.12.2020 11:36 | Son Güncelleme: 26.12.2020 11:41
Arka Sokaklar zirvede

Yapımı Erler Film'in, yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un kaleme aldığı dizi günün en çok izlenen yapımı oldu.

Yapımı Erler Film'in, yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un kaleme aldığı dizi günün en çok izlenen yapımı oldu.

Arka Sokaklar'ın ekrana gelen 571. bölümü tüm kişilerde 9.25 reyting 18.22 izlenme payı alarak reytingde zirvede yer aldı.

Başrollerinde; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar ve Alp Korkmaz'in olduğu dizi Arka Sokaklar, yeni bölümleri ile Cuma akşamları Kanal D'de...

Kaynak: Hürriyet

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