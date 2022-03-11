Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Arka Sokaklar 618. bölüm bugün var mı? Arka Sokaklar 619. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Selin Komiser, seri katilin psikolojisi konusunda Poyraz'ın mesleki birikimine danışmaya karar verir. Selin komiserin yaptığı zeki çıkarımlar sayesinde ekibimiz seri katili bulmaya bir adım daha yaklaşacaktır.

Mesut Komiser, üzerine atılan iftiradan kurtulabilmek ve Ayhan'ı bulabilmek için Savcı Yavuz'dan yardım ister. Bu sırada Ezgi ise gizli bir göreve gider. Bu gizli görev Ezgi ve Cemal arasında bir kıskançlık krizine sebep olacaktır.

Bir otelde resepsiyonist olarak çalışan Şebnem silahlı saldırıya uğrar. Şebnem'in babası, bir terör saldırısında gazi olan eski polis Sait'tir. Şebnem'in saldırganlarının peşine düşen ekibimizin, olayın Sacit ile ilintili olduğunu çözmesi uzun sürmeyecektir.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Son cinayeti umduğu gibi gitmeyen Poyraz panik halindedir. Tüm dikkatini davaya veren Selin Komiser bir ipucu bulur. Bu ipucu Poyraz'ı zor durumda bırakacaktır.

Semra isimli bir kadın küçük kızı Irmak'ı okuldan almaya gelir. Bu esnada yanlarına bir araba yanaşır ve Irmak kaçırılır. Görgü tanıkları ile görüşen ekibimiz bu mahallede çocuk kaçırma vakalarına sık rastlandığını öğrenir. Ekibimiz Irmak'ı kötü adamların elinden kurtarmak için harekete geçecektir.

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