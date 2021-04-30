Arka Sokaklar yeni bölüm canlı yayın HD izle! Arka Sokaklar 588. bölüm full izle! Arka Sokaklar 589. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ekip, uyuşturucu şebekesini bitirmek için operasyonlarını sıklaştırır. Hakan ve Cemal gizli görevle şebekenin içine sızarlar; fakat, ikisi de deşifre olur. Hakan, Korhan'ın sağ kolu olan ikinci adamın deposunda kapana kısılır. Ekip, son anda yetişerek Hakan'ı kurtarmayı başarır. Cemal ise, cezaevine girerek Korhan'a yakın pozisyonda operasyona devam eder. Korhan, eşi Aycan ile telefonda görüntülü konuşunca Cemal deşifre olur. Korhan ve adamlarından hızlı davranan Cemal, cebinden çıkardığı bıçakla Korhan'ı rehin alır. Cemal, Hakan kadar şanslı değildir; çünkü, içeride uyuşturucu şebekesinin adamlarının arasında kalmıştır.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arka Sokaklar'ın 587. Bölümde Ekip, uyuşturucu şebekesinin peşine düşüyor!

Korhan'dan kalan kirli işleri yürütmek artık Aycan'a kalmıştır. Fakat işine taş koyan bir isim vardır. Korhan'ın eski iş ortaklarından çıbanın başı Latif'in hesabı kesilmelidir. Aycan, Latif'i saf dışı etmek ve kocasını cezaevinden kurtarmak için Ezgi ve ekibiyle işbirliği yapmaya karar verir. Ezgi saf bir şekilde arkadaşını koruyacaklarını düşünmektedir. İşbirliğini kabul eden Engin Müdür, bir terslik olduğunu fark eder.

Gelen bir mesaj üzerine Selin, kanser hastası olan eski dostu Ceren'i ziyaret eder. Ceren'i ziyaret etmek ve kızı bitmiş şekilde görmek Selin'i fazlasıyla yaralar. Bu ziyaretini kimseyle paylaşmayan Selin, hastanede eski bir arkadaşı Savcı Faruk ile karşılaşır.

Tekin'in rol aldığı diziden çıkarılması üzerine sosyal medya üzerinden kendisinin damarına basılan bir mesaj gelir. Mesajın sahibiyle yüzleşmek isteyen Tekin, karşısında hiç ummadığı birini bulur.

ARKA SOKAKLAR CANLI İZLE (20.00)

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

