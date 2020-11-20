Arka Sokaklar son bölüm izle! Arka Sokaklar hangi gün, saat kaçta?
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Arka Sokaklar son bölüm izle! Arka Sokaklar hangi gün, saat kaçta?

20.11.2020 16:30 | Son Güncelleme: 20.11.2020 16:34
Arka Sokaklar son bölüm izle! Arka Sokaklar hangi gün, saat kaçta?

Türk yapımı televizyon dizisi. 15 yıldır kesintisiz yayımlanan ve yayın yılı ve bölüm sayısı bakımından Türk televizyon tarihinin en uzun haftalık dizisi Arka Sokaklar son bölüm izle! Arka Sokaklar hangi gün, saat kaçta?

ilk bölümü 31 Temmuz 2006 tarihinde yayımlanan, Erler Film imzalı, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, Kanal D'de yayımlanan polisiye, aksiyon, dram ve komedi türünde dizidir. Peki, Arka Sokaklar son bölüm izle! Arka Sokaklar hangi gün, saat kaçta?

ARKA SOKAKLAR HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

15. sezonda cuma akşamları yayınlanacak olan dizi 20.00'da izleyicisi ile buluşuyor. İlk bölümünden itibaren büyük ilgi gören yapım, bu sezon Cuma akşamları Kanal D ekranlarında.

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI

Zafer Ergin (Rıza Soylu)

Şevket Çoruh (Mesut Güneri)

Hüsnü Çoban (Özgür Ozan)

Ozan Çobanoğlu (Hakan Çınar)

Alp Korkmaz (Ali Akdoğan)

Oya Okar (Selin Demirci)

Merve Oflaz (Bahar Ayan)

Ela Yörüklü (Ezgi Vural)

Yiğitcan Ergin (Cemal Şahin)

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE!

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