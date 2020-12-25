Arka Sokaklar son bölüm izle! Arka Sokaklar oyuncuları! Arka Sokaklar hangi gün?

Dizinin yapım şirketi Erler Film'dir. Dizinin müzikleri Murat Evgin tarafından yapılmıştır. Arka Sokaklar son bölüm izle! Arka Sokaklar oyuncuları! Arka Sokaklar hangi gün?

ARKA SOKAKLAR HANGİ GÜN?

Her Cuma saat 20.00'da Kanal D ekranında yayınlanmaktadır. 419. bölümü ile bu akşam ekranlarda.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Süslü Kazım, bir kadın satıcısıdır ve Tanem isimli bir kadın ile beraber çalışır. Tanem, bir katil tarafından ensesinden iğne sokularak öldürülür. Hakan, ekip ile birlikte olay yerine gider. Adli tıptan gelen bilgilere göre önce morfinle bayıltılmış, daha sonra elle boğularak öldürülmüştür. Son üç ayda, aynı şekilde öldürülen iki hayat kadını daha vardır. Kazım, yakalanır; ancak, Rıza'nın planıyla serbest bırakılır. Selin, kılık değiştirerek otelci İdris sayesinde Kazım ile tanışacaktır.

Canan, arkadaşlarıyla yapacağı partiye götürmek için istediğini Rafet'den alır. Partide ise, beklenmeyen bir olay yaşanır ve Canan Rafet'i yanına çağırır. Tahsin'lerin tır şirketindeki kamera kayıtları incelenir, araştırmalar yapılır ve Rafet'in, Erdal'ı bayıltıp Şahin'i öldürdüğü anlaşılır. Rafet, yakalanır sorguya alınır.

Bu sırada Sami Kara'nın mahkeme günü gelip çatar. Sami, hapisten çıkacağına emindir. Mahkeme başlamadan Aylin, Sami Kara dosyasını tamamlayıp Rıza babaya yetiştirir. Rıza savcıya dosyayı sunar. Sami'nin son zamanlarda neler çevirdiğinin kanıtıdır bu dosya. Sami, mahkemede Rıza'yı görmenin şokundadır. Sami'nin beklediği gibi içeriden çıkamaz ve tutuklu kalmaya devam edecektir.

Ceyda, artık Ankara'ya dönecektir. Dönmeden önce doğum günü partisi için ekibi davet eder. Aylin'den özür dilemek istediğini söyler. Hakan, Aylin, Selin, Ali, Pınar doğum gününe giderler.

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI!

Zafer Ergin (Rıza Baba ), Şevket Çoruh (Mesut ), Özgür Ozan (Hüsnü Çoban), Müge Boz (Ece), Can Nergiz (Onur), Alp Korkmaz (Ali), Beril Kayar (Deniz), Figen Evren (Suat),Özlem Çınar (Aylin), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), İpek Yaylacıoğlu (Pınar)