"Arka Sokaklar" sezonu zirvede bitirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Arka Sokaklar" sezonu zirvede bitirdi

'Arka Sokaklar' sezonu zirvede bitirdi
Hürriyet - Haberler | Magazin

Yapımı Erler Film'in, yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un kaleme aldığı dizi günün en çok izlenen yapımı oldu.

Yapımı Erler Film'in, yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un kaleme aldığı dizi günün en çok izlenen yapımı oldu.

Arka Sokaklar'ın ekrana gelen 594'üncü bölümü tüm kişilerde 6.37 reyting 18.83 izlenme payı alarak sezonu zirvede bitirdi.

Başrollerinde; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar ve Alp Korkmaz'in olduğu dizi Arka Sokaklar, yeni sezonu ile Kanal D'de...

Kaynak: Hürriyet

15 yıldır rol aldığı Arka Sokaklar'dan ayrılan Onur Bay'dan duygusal paylaşım: Kalbimde her zaman anılarınız olacak
15 yıldır rol aldığı Arka Sokaklar'dan ayrılan Onur Bay'dan duygusal paylaşım: Kalbimde her zaman anılarınız olacak
15 yıldır oynadığı Arka Sokaklar'dan ayrılan Yüsra Geyik'ten duygusal veda: Kahkahalarımızı alıp gidiyorum
15 yıldır oynadığı Arka Sokaklar'dan ayrılan Yüsra Geyik'ten duygusal veda: Kahkahalarımızı alıp gidiyorum
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Sedat Peker Devlet Bahçeli Emmanuel Macron
Magazin Hadise Seda Sayan Selçuk Tekay Farah Zeynep Abdullah
Spor Aytaç Kara Mustafa Cengiz Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Arka Sokaklar" sezonu zirvede bitirdi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 11:32:43. #1.16#

title