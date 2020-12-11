Arka Sokaklar ne zaman, saat kaçta? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izle!

Yıllardır kesintisiz yayımlanan Arka Sokaklar, yayın yılı ve bölüm sayısı bakımından Türk televizyon tarihinin en uzun haftalık dizisidir. Peki, Arka Sokaklar hangi gün, saat kaçta? Arka Sokaklar oyuncuları kimler? Arka Sokaklar son bölümünde neler oldu? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İlk bölümü 31 Temmuz 2006 tarihinde yayımlanan, Erler Film imzalı, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, Kanal D'de yayımlanan polisiye, aksiyon, dram ve komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Arka Sokaklar hangi gün, saat kaçta? Arka Sokaklar oyuncuları kimler? Arka Sokaklar son bölümünde neler oldu?

ARKA SOKAKLAR HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

15. sezonda cuma akşamları yayınlanacak olan dizi 20.00'da izleyicisi ile buluşuyor. İlk bölümünden itibaren büyük ilgi gören yapım, bu sezon Cuma akşamları Kanal D ekranlarında.

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bu sezon cuma akşamları izleyiciyle buluşacak olan Arka Sokaklar dizisi saat 20.00'da Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

4 Aralık 2020 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 568. Bölümde ekip, Servan'ın ölümcül hamlesi ile büyük şaşkınlık yaşıyor!

Servan, ekip hakkında kişi kişi bilgiler almaktadır. Yapacağı yıkıcı eylemlerin planını yapmaktadır. Bu durumu da Rıza Babaya gönderdiği not ile açıklığa kavuşturur. Notta Rıza Babanın yeni evinin yerini öğrendiği yazılıdır. Diğerlerinin de peşine adamlarını salar. Ekip, Servan'ın adamlarından birini yakalayarak saklanabileceği olası bir mekana baskın yapar. Hakan bu baskın sırasında çıkan çatışmada vurulur. Çelik yelek sayesinde ucuz atlatır. Burada yakaladıkları Servan'ın sağ kolu bombalı bir eylemden ve yerinden bahseder. Ekip hemen olay yerine gider. Örgüt elemanı genç elinde fünye ile beklemektedir. Tam patlatacağı sırada Mesut onu vurur. Gencin üzerinden bomba çıkmayınca Mesut'a yasal yollar gözükür. Servan en büyük hamlesini ise, Engin Müdüre yapar. Nişanlısı Başak'ı kaçırarak infaz edeceğini söylediği bir görüntülü arama yapar. Engin, kafasına silah dayanmış nişanlısını görünce büyük şaşkınlık yaşar. Bir el silah sesi ile de elinde telefon dona kalır.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA NELER OLDU?

Arka Sokaklar 569. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Mesut, arkasında bir not bırakıp sırra kadem basıyor!

Mesut, alkol sorunu yüzünden kendisine hakim olamaz bir haldedir. Bu hali ekibi de zor durumda bırakır. Sorgu odasında uyguladığı şiddet ve diğer dengesiz davranışları Rıza Babanın sabrının taşmasına neden olur. Rıza Baba, alkollü halinin ekibe bir faydası olmadığını net bir şekilde Mesut'a söyler. Mesut, bu ağır sözler karşısında ezilmeye başlar. Herkesi üzecek bir kararla, geride bir not bırakarak kayıplara karışır.

Diğer yandan Servan, Başak'a karşılık 5 Milyon Tl fidye parası ister. Engin Müdür, sevdiği kadının hayatı pahasına teröristlerle pazarlık yapmayacağını söyler. Bu çıkışa çok sinirlenen Servan, öfkesini Başak'tan çıkartarak dolaylı olarak Engin Müdüre duygusal olarak zarar veren bir hamle yapar.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

569. bölümün ardından gelecek olan 570. bölüm fragmanı yayınlanacak.