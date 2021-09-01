Arka Sokaklar ne zaman başlıyor?
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Arka Sokaklar ne zaman başlıyor?

Arka Sokaklar ne zaman başlıyor?
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Diziseverler "Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, 16 sezonuyla ekranlara gelecek olan Arka Sokaklar ne zaman başlıyor? Arka Sokaklar oyuncuları kim? İşte, Arka Sokaklar yeni sezon oyuncuları!

Arka Sokaklar ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Türk dizi tarihinin en uzun soluklu dizileri arasında yerini alan yapımla ilgili olarak "Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlıyor, tarih belli oldu mu?" soruları gündeme taşındı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kanal D ekranlarının uzun soluklu yapımlı dizisi olan Arka Sokaklar, 16. sezonuyla ekranlardaki yerini alacak. Yeni sezonuyla sevenlerinin karşısına çıkacak yapımın sıkı takipçileri Eylül ayının gelmesiyle beraber gündemdeki yerini aldı. Dizinin yeni sezonu için henüz net bir tarih bilgisi bulunmuyor. Ancak yeni sezon dizileri, Eylül ayında başlamaktadır.

ARKA SOKAKLAR YENİ OYUNCULARI

Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nun paylaştığı, Yiğitcan Ergin, Ela Yörüklü, Tunç Oğuz ve Gizem Terzi'nin önemli karakterleri canlandırdığı Arka Sokaklar'ın oyuncu kadrosuna iki yeni isim katıldı.

Oğuz Peçe, diziye 'Komiser Yardımcısı Emre' rolüyle dahil oldu. Deniz Çatalbaş da yeni sezonda 'Komiser Yardımcısı Aslı' karakteriyle seyirci karşısında olacak. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

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