Arka Sokaklar Mesut öldü mü? Arka sokaklar yeni bölümde Mesut vuruldu mu?

Arka Sokaklar dizisinin sevilen karakteri Mesut Komiser, son bölümlerde yaşadığı olaylarla izleyicilerin merakını artırdı. Dizinin 707. bölüm fragmanında, Mesut'un vurulduğu sahneler dikkat çekti ve "Arka Sokaklar Mesut öldü mü?" sorusunu gündeme getirdi. Peki, Arka Sokaklar Mesut öldü mü? Arka sokaklar yeni bölümde Mesut vuruldu mu? İşte detaylar...

ARKA SOKAKLAR MESUT ÖLDÜ MÜ?

Rıza Baba, Ayvalık üzerinden Yunanistan'a kaçmaya çalışan çete için ekibi Ayvalık'ta operasyona gönderir. Operasyonda kaptan kılığına giren Mesut 2 kurşunla sırtından vurulur.

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI

Zafer Ergin (Rıza Baba), Şevket Çoruh (Mesut Komiser), Özgür Ozan (Hüsnü Başkomiser), Oya Okar (Selin Komiser), Ozan Çobanoğlu (Hakan Komiser),Ebru Cündübeyoğlu (Candan Müdür),Özlem Çınar (Aylin Komiser), Burak Satıbol (Zeki Komiser), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), Gaye Gürsel (Esra), Hülya Kalebayır (Ayla), Kerimhan Duman (Tunç), Furkan Göksel (Metin), Ecem Öz (Şule), Mustafa Efe Günay (Haydarberk), Aslı Turan (Atiye), Tolga Kandemir (Melih), Felicia Sağnak (Merve), Aslı Şimşek (Edanur), Orhan Alp (İzzet)

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI (LİNK)