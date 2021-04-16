Arka Sokaklar Mesut Komiser koronavirüs mü odu? Şevket Çoruh koronavirüse yakalandı mı?

Sinema tarihimizin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'da 'Mesut Komiser' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Şevket Çoruh, sosyal medya hesabından koronavirüs açıklaması yaptı. Peki, Şevket Çoruh koronavirüse yakalandı mı? Arka Sokaklar Mesut Komiser koronavirüs mü odu?