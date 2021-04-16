Arka Sokaklar Mesut Komiser koronavirüs mü odu? Şevket Çoruh koronavirüse yakalandı mı?
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Arka Sokaklar Mesut Komiser koronavirüs mü odu? Şevket Çoruh koronavirüse yakalandı mı?

Arka Sokaklar Mesut Komiser koronavirüs mü odu? Şevket Çoruh koronavirüse yakalandı mı?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Sinema tarihimizin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'da 'Mesut Komiser' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Şevket Çoruh, sosyal medya hesabından koronavirüs açıklaması yaptı. Peki, Şevket Çoruh koronavirüse yakalandı mı? Arka Sokaklar Mesut Komiser koronavirüs mü odu?

Arka Sokaklar dizisinin 'Mesut Komiser'i Şevket Çoruh koronavirüse yakalandı
Arka Sokaklar dizisinin 'Mesut Komiser'i Şevket Çoruh koronavirüse yakalandı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde 'Mesut Komiser' rolüne hayat veren Şevket Çoruh sosyal medya hesabından koronavirüs açıklamsı yaptı. Peki, Arka Sokaklar Mesut Komiser koronavirüs mü odu?Şevket Çoruh koronavirüse yakalandı mı?

ARKA SOKAKLAR MESUT KOMİSER KORONAVİRÜS MÜ ODU?

Sinema tarihimizin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'da 'Mesut Komiser' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Şevket Çoruh, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Ünlü oyuncu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını söyledi. Çoruh, "Ah be pozitif bir sen eksiktin. Üzgünüm çok. Sağlık olsun" ifadelerini kullandı.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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