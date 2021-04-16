Arka Sokaklar Mesut Komiser koronavirüs mü odu? Şevket Çoruh koronavirüse yakalandı mı?
Sinema tarihimizin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'da 'Mesut Komiser' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Şevket Çoruh, sosyal medya hesabından koronavirüs açıklaması yaptı. Peki, Şevket Çoruh koronavirüse yakalandı mı? Arka Sokaklar Mesut Komiser koronavirüs mü odu?
Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde 'Mesut Komiser' rolüne hayat veren Şevket Çoruh sosyal medya hesabından koronavirüs açıklamsı yaptı. Peki, Arka Sokaklar Mesut Komiser koronavirüs mü odu?Şevket Çoruh koronavirüse yakalandı mı?
ARKA SOKAKLAR MESUT KOMİSER KORONAVİRÜS MÜ ODU?
Sinema tarihimizin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'da 'Mesut Komiser' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Şevket Çoruh, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Ünlü oyuncu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını söyledi. Çoruh, "Ah be pozitif bir sen eksiktin. Üzgünüm çok. Sağlık olsun" ifadelerini kullandı.