Arka Sokaklar Hüsnü'nün kızı Şule kim sorusunun yanıtı Kanal D izleyicileri tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. 2006 yılında ilk bölümü ile ekranlara gelen Arka Sokaklar dizisinde rol alan Hüsnü Çoban'ın küçük kızı Şule merak edildi. Arka Sokaklar Hüsnü'nün kızı Şule kim, kaç yaşında? Ecem Öz kimdir, kaç yaşında?

ARKA SOKAKLAR HÜSNÜ'NÜN KIZI ŞULE KİM?

Arka Sokaklar dizisinde Şule Çoban karakterini canlandıran isim Ecem Öz'dür.

ECEM ÖZ KİMDİR?

Arka Sokaklar dizisinde rol alan Ecem Öz, 2004 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlk dizi deneyimi olan Arka Sokaklar'da yeni Şule karakterini canlandıran Ecem Öz, reklamlarda da rol aldı.

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