Arka Sokaklar Gürcan kimdir? Kadir Polatçı kim, kaç yaşında? Kadir Polatçı'nın rol aldığı diziler ve filmler

Arka Sokaklar Gürcan kimdir sorusunun yanıtı, dizi takipçileri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Arka Sokaklar dizisinin yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı polisiye, aksiyon, dram, komedi ve suç türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir.

ARKA SOKAKLAR GÜRCAN KİMDİR?

Arka Sokaklar dizisinde Gürcan karakteri, Kadir Polatçı tarafından canlandırılmıştır.

Mafya babasıdır, yardımcısı Necati'dir. Necati'nin barında Volkan ve Hande'yi kaçırıp dönmüştür. Mesut, Volkan ve Hande'yi bulmak için Gürcan'ın yanına sızmıştır. Mesut Gürcan'ı araba ile kaçırır ama araba kaza yapar. İkisi de sırf hafif yaralanır. Mesut Gürcan'ı konuşturmaya çalışır ve sonrasında Gürcan cezaevine gönderilir. Hande bir plan sayesinde kurtulur ve Volkan Gürcan'ın yardımcısı Necati öldürülüp kurtarılır. Bir evde Volkan ve bir polis onu korur. Volkan bir süreliğine Gürcan'ın yanından ayrılınca Gürcan polisi bayıltıp oradan kaçar. Ve Gürcan yine ekibi uğraştırır. Ekip evine baskın düzenlediğinde İlhan Kansu'nun adamı onu ve karısı Cemre'yi uzaktan vurarak öldürür.

KADİR POLATÇI KİMDİR?

Kadir Polatçı, 1988 yılının Eylül ayında İstanbul Bahçelievler'de doğmutştur. 7 yaşında futbola başlayan Polatçı, Bahçelievlerspor kulubünde spora başlamış, ardından Beşiktaş'a transfer olmuştur. Beşiktaş'ta iyi bir yere gelmiş, minik takımın kaptanlığını üstlenmiştir. Ardından güreşe yönelen Polatçı, 3 ay sonra İstanbul şampiyonluğu yaşamıştır. Ardından 8 kez İstanbul, 3 kez de Türkiye şampiyonluğu yaşamıştır. Ayrıca Uluslararası Zafer turnuvalarında şampiyonluklar kazanmıştır. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksekokulu mezunudur.

Bugüne kadar Arka Sıradakiler, Aşkın Zamanı, Arka Sokaklar, Kardeş Payı ve Küçük Esnaf gibi projelerde rol almıştır. Oyunculuk öncesinde bir salonu işletmecisi olarak iş hayatını sürdürmüştür.

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