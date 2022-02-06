Arka Sokaklar Engin diziden ayrılıyor mu? 'Engin' İlker İnanoğlu diziden çıktı mı? Arka Sokaklar Engin öldü mü?

Arka Sokaklar Engin diziden ayrılıyor mu sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Her cuma büyük merakla takip edilen Arka Sokaklar'ın 4 Şubat tarihli son bölümünde Rıza Baba'nın önderliğinde ekip, önemli bir operasyona katıldı. Heyecan dolu anlara neden olurken, Engin'i bekleyen büyük tehlike ekranlara damga vurdu.

ARKA SOKAKLAR ENGİN ÖLDÜ MÜ?

Kanal D ekranlarında sevenlerinin karşısına çıkan Arka Sokaklar'da bu hafta ekibin bir aşiret lideri hayatını kaybetmesi ile tehlikeli bir operasyona girişmesi dikkat çekti. Dizinin final anında ise Engin'e silah çekilmesi merak uyandırdı. Yeni bölüm fragmanının başlığında ise Enign şehit oluyor ifadeleri dikkat çekiyor...

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

4 Şubat 2022 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 613. Bölümünde ekip, Rıza Babanın önderliğinde büyük bir operasyon düzenliyor. Yeniden bir araya gelen ekibimizi yeni görevler beklemektedir. Bir aşiret liderinin hayatını kaybetmesi ekibimizi tehlikeye atacaktır. Selin ve Mesut birlikte yaşamaya başlamıştır. Evlilik hayatlarında her şey yolunda giderken çalan kapı zili tüm huzurlarını kaçıracaktır.

Metin'in bekar olmasına üzülen Nazike mahalleden tanıdığı bir kızı Metin ile tanıştırmaya karar verir. Metin yapılan bu emrivakiden hoşlanmaz. Nazike ertesi gün eve geldiğinde ummadığı bir manzarayla karşılaşacaktır.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Rıza Baba ve ekip, mezarlığa geldiklerinde Engin Müdürün cansız bedeniyle karşılaşıyorlar. Aşiret liderinin yolladığı Ukraynalı tetikçi kadın, son bölümde silahını ona doğrultmuştu. Engin Müdür için tüm ekip arkadaşları cenazede hazır bulunur. Rıza Babanın onun için kurduğu duygusal cümleler herkesi duygulandırır.

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