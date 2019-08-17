Arka Sokaklar dizisinden ayrılan Furkan Göksel kimdir, kaç yaşındadır?

17.08.2019 11:29

Türk televizyon tarihinin en uzun dizisi olan Arka Sokaklar, 13 yıldır izlenmeye devam ediyor. 2006 yılında başlayan dizi, 521 bölüm ile ekrana geldi. Bu dizi ile ekranla tanışan genç oyuncu Furkan Göksel, 2006 yılında katıldığı Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı. Dizinin hayranları bu haber sonrasında Furkan Göksel ismini araştırmaya başladı. Peki Furkan Göksel kimdir, kaç yaşındadır?

FURKAN GÖKSEL KİMDİR?

Furkan Göksel, 13 Temmuz 1994 tarihinde İstanbul'da doğdu. Plato M.Y.O. Radyo Televizyon Bölümü Uygulamalı Oyunculuk Eğitimi alan Furkan Göksel Arka Sokaklar dizisine 2006 yılında yani 12 yaşında iken dahil oldu. 13 sezon boyunca Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın büyük oğlu 'Metin' rolünü canlandırdı. Genç oyuncu, bunun yanı sıra katalog çekimlerinde de yer almaktadır.

EN UZUN SÜRE YAYINDA KALAN DİZİ: ARKA SOKAKLAR

Arka Sokaklar, yapımcılığını Erler Film'ın üstlendiği, başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Alp Korkmaz, Oya Okar, İlker İnanoğlu, Özlem Çınar ve Merve Oflaz'ın paylaştığı bir dizidir. İlk yayına girdiği günden beri Kanal D'de ekranlara gelmektedir.

2006 yılından beri çekimleri devam eden Arka Sokaklar, 13 yıl boyunca ekranlarda kalan Bizimkiler dizisini geçerek en uzun süre yayında kalan Türk televizyon dizisi oldu. Aynı zamanda 521 bölümle en fazla yayınlanan dizi oldu.

Dizide İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde özel bir ekipte görev yapan polislerin aile yaşamları ve İstanbul sokaklarındaki maceraları anlatılmaktadır. Ekip, görevleri sırasında değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere, meslek yıllarının tecrübesi ve babalığıyla yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren emniyet müdürü Rıza Baba olur.