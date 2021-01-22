Arka Sokaklar Deniz kimdir? Beril Kayar kimdir, gerçek adı ne? Beril Kayar nereli ve kaç yaşında?

Arka Sokaklar Deniz karakterinde rol alan Beril Kayar merak ediliyor. Arka Sokaklar dizisinde rol alan Beril Kayar ile ilgili merak edilenler haberimizde... Arka Sokaklar Deniz kimdir? Beril Kayar kimdir, gerçek adı ne? Beril Kayar nereli ve kaç yaşında?

Arka Sokaklar Deniz kimdir? dizi günleri sıklıkla merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki Beril Kayar kimdir, gerçek adı ne? Beril Kayar nereli ve kaç yaşında?

ARKA SOKAKLAR DENİZ KİMDİR?

9. sezonda diziye girmiştir. Ekibe gelmeden önce Yunus ekiplerinde görev yapmış sonra bir operasyonda gösterdiği başarı ile Rıza Baba onu ekibine almıştır. Ekip ile iyi ilişkiler kurmuş ekibin başkomiseri Engin ile bir süre aşk yaşamıştır daha sonra tayini çıkması nedeniyle ekibe veda etmiştir.

BERİL KAYA KİMDİR?

Beril Kayar 1988 yılının Kasım ayında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ünlü oyuncu ve mankenin, annesi İstanbullu, babası Erzincanlıdır. Annesinin aslında Mısır kökenli olduğunu katıldığı bir röportajda belirtmiştir. İstanbul'a hayran olan ünlü manken burada doğup büyümüştür. Nitekim yine bu şehirde ilkokul, ortaokul ve lise gibi eğitimlerini tamamlamıştır. Tiyatroya olan ilgisi lise dönemlerinde başlamıştır. Üniversite tercihini ise Anadolu Üniversitesi'nden yana kullanmıştır. Bu üniversitede lisans eğitimini tamamlayım, halkla ilişkiler bölümünden mezun olmuştur.

Üniversiteyi bitirdikten sonra durmaksızın iş başvurularında bulunmuştur. Çalışma hayatına şirketlerle başlamıştır. Başvuru yaptığı ajanslarda güzelliği ile ilgi çekmeyi başaran ünlü oyuncu ve manken bu ajanslara bağlı olarak modellik yapmaya başlamıştır. Modelliğin ardından, aslında oyunculukla ilgilenmek istediğine karar veren Kayar, dizilerde rol almaya başlamıştır. Bu kararının ardından çok geçmeden, "Acayip Hikayeler" adlı dizide Rakkase adlı karakterle seyirci karşısına çıkmıştır.

2012 senesine gelindiğinde ise "Adını Feriha Koydum- Emir'in Yolu" dizisinde Zülal olarak seyirci karşısına çıkmıştır. Zülal'i canlandırdığı dizide, dizinin başrol oyuncusu Hazal Kaya'nın yerine Çağatay Ulusoy'un partneri olarak kamera karşısına geçmiştir. Mankenlikte olduğu kadar oyunculukta da başarısını kanıtlayan Beril Kayar, daha sonra "Arka Sokaklar" ve "O Hayat Benim" dizilerinde rol almaya başlamıştır. Dokuzuncu sezonda katıldığı Arka Sokaklar'da oyunculuk yaparken Komiser Deniz karakterine, O Hayat Benim dizisinde ise Zeynep karakterine can vermiştir. Zeynep karakterini ünlü oyuncudan önce, dizinin eski sezonunda Aybüke Pusat canlandırmaktaydı.

Böylelikle oyunculuk hayatında, O Hayat Benim, Arka Sokaklar, Adını Feriha Koydum Emir'in Yolu, Acayip Hikayeler olmak üzere toplam dört dizi projesinde yer almıştır. Dizi deneyimleri dışında Beril Kayar "Soygun" adlıfilm projesinde de yer almıştır.

Beril Kayar'ın özellikleri

Beril Kayar kestane rengi saç rengine ve 1.77 boy uzunluğuna sahiptir. Göz rengi ise kahverengidir. Akrep burcu olan ünlü oyuncunun hobileri arasında bisiklete binmek ve fotoğraf çekmek sayılabilir. Bu hobilerin yansıra tangodan da hoşlanmaktadır. Eğitimine ve oyunculuğa aynı derecede önem veren Beril Kayar, daha iyi bir oyunculuk performansı için oyunculuk eğitimi almıştır.