Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! Onur Bay'ın ardından Yüsra Geyik de diziden ayrılıyor

Kanal D ekranlarının sevilen dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar'dan peş peşe ayrılık haberleri geliyor. 15 yıldan bu yana dizinin kadrosunda yer alan Onur Bay'ın ayrılmasının ardından bir başka eski oyuncu Yüsra Geyik'in de projeye veda edeceği öğrenildi.

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'dan peş peşe gelen ayrılık haberleri, dizinin fanatiklerini üzüntüye uğrattı. 15 yıldan bu yana dizinin kadrosunda yer alan Onur Bay'ın projeden ayrılacağı haberi gelmesinin üzerine, dizide Onur Bay'ın ablası karakterini canlandıran Yüsra Geyik'in de 15 yıldan bu yana içinde yer aldığı projeden ayrılacağı belirtildi.

YENİ ADRESİ MERAK KONUSU OLDU

TV100'de yer alan habere göre başarılı performansıyla dikkat çeken dizinin Zeliş'i Yüsra Geyik de projeden ayrılıyor. Şimdiden çok sayıda teklif alan Geyik'in yeni adresi ise merak konusu oldu.

MUHABİR ROLÜNÜ CANLANDIRIYORDU

Geyik, dizinin yeni bölümlerinde genç bir muhabir rolünü canlandırıyordu. Geyik, birçok zorlu olayı haberleştirmek için tehlikeye atılmış ve zaman zaman da babasının yardımına ihtiyaç duymuştu.

YÜSRA GEYİK KİMDİR?

Türk dizi tarihinin en uzun soluklu dizisinde 15 yıldır yer alan Yüsra Geyik, 21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da doğumlu.

İlkokul 1. sınıfı Samsun'da okuduktan sonra ailesinin taşınması üzerine 2. sınıfa İstanbul Ataköy'deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda başladı. Henüz dördüncü sınıftayken okullarına gelen bir tiyatro kursuyla tiyatro hayatına başladı.

Yüsra Geyik ilk olarak Hayat Bilgisi adlı dizide oynadı. Daha sonra ise Yabancı Damat ve Afacanlar Kampı adlı dizilerde oynadı. Arka Sokaklar dizisinde de Zeliş karakterine can veriyor.