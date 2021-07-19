Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın yerine İsmail Demirci mi geliyor?

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da yeni sezonda Özgür Ozan (Hüsnü Çoban) olmayacak. Deneyimli oyuncunun yerini doldurmak için harekete geçen yapım ekibi İsmail Demirci ile irtibata geçti.

Tekrarları bile izlenme rekorları kıran Arka Sokaklar dizisinin sezon finali yapması ile beraber yaprak dökümü de başlamıştı. Dizinin sevilen karakterlerinden Hüsnü Çoban'ın çocuklarını canlandıran isimlerle beraber sezon finalinde diziden tamamen ayrılmasıyla büyük bir boşluk oluştu.

HÜSNÜ ÇOBAN'IN YERİNİ KİM DOLDURACAK?

Bu boşluğu doldurmak ve yeni sezona da iddialı girmek için kolları sıvayan yapım ekibi Hüsnü Çoban'ın yerini başarılı oyuncu İsmail Demirci ile doldurmayı planlıyor. Demirci ile irtibata geçen yapım ekibinin görüşmeleri kısa sürede neticelendirmesi bekleniyor.