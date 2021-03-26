Arka Sokaklar canlı izle! Kanal D Arka Sokaklar 583. yeni bölüm canlı izle! Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak?

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ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arka Sokaklar 583. Bölüm Fragmanı yayında! Hüsnü'ye büyük şok!

Ekip, Selin'i kaçıran sapık seri katil Giray'ı bulmak için annesi Nevbahar'ın evine gider. Nevbahar, ekip ile işbirliği yapmaz. Bunun üzerine hem Nevbahar'a, hem de avukatına tutuklama emri çıkartılır. Mesut da, Halis'i yakalamış Giray'ın yerini bulmak için onu sorgulamaktadır. İşler istedikleri gibi gitmez ve harekete geçen ekip avukatı tutuklar. Nevbahar ise, kolay kolay teslim olmaz. Ekip ile adamları çatışmaya başlar. Bu sırada Nevbahar, yerde bulduğu bir silahı Hüsnü'ye doğrultur. Hüsnü fark eder ve ondan önce davranarak onu vurur. Giray, annesini öldüren Hüsnü'ye karşı intikam yemini eder. Zeliş'i ağına düşürerek Hüsnü'ye gerekli acıyı yaşatacağını düşünür.

ARKA SOKAKLAR 584. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar 584. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni fragmanın bugün yayınlanacak olan bölümden sonra yayınlanması bekleniyor.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

19 Mart 2021 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 582. Bölümde ekip, Medar'ın yaptığı eylem sonrası şehit ve yaralılar yüzünden büyük keder yaşıyor!

Medar, emniyete düzenlediği bombalı eylem sonrasında ağır hasar bırakır. 3 şehit ve çok sayıda yaralı olması ekibi yıkar. Eylemcinin emniyetin otoparkına nasıl geldiği ile ilgili durumu araştıran ekibimiz 2 polisin Medar'ın elinde olduğunu öğrenir. Acil çözülmesi gereken 2 olay için ekip tüm gücüyle Medar'a saldırır. Polisleri rehin tuttuğu adres öğrenilince hemen operasyon düzenlenir. Polisleri kurtaran ekip, Medar'a kötü bir sürpriz hazırlar. Mesut'un yaptığı bir plan ile Medar kıskıvrak ağa düşürülür; fakat Medar'ın, canlı yakalanmak gibi bir niyeti yoktur.

Bu sırada sapık seri katil Giray serbest kalır ve Selin'in peşine düşer. Sürekli olarak Selin'i telefonla taciz eden Giray, ölüm tehditleriyle onu bunaltır. Selin ise, Giray'a pabuç bırakmaz her tehdidine, sert tepki verir. Bu durum Giray'ı daha da sinirlendirir. Eline geçirdiği telsiz ile Selin'i izleyen Gİray sonunda bir fırsat yakalar.

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Arka Sokaklar bu akşam 26 Mart Cuma günü saat 20:00 'da Kanal D'de başlayacaktır.

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI KİMLER?

Zafer Ergin (Rıza Baba ), Şevket Çoruh (Mesut ), Özgür Ozan (Hüsnü Çoban), Müge Boz (Ece), Can Nergiz (Onur), Alp Korkmaz (Ali), Beril Kayar (Deniz), Figen Evren (Suat),Özlem Çınar (Aylin), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), İpek Yaylacıoğlu (Pınar), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla), Can Başak (Arif Müdür), Tunç Oğuz (Arda), Buse Varol (Yasemin), Yüsra Geyik (Zeliha), Manolya Aşık (Şule), Onur Bay (Tekin), Furkan Göksel (Metin), Kerimhan Duman (Tunç), Balım Gaye Bayrak (Ceren), Seda Kement (Feray), Esin Karakaya (Neriman), Tolga Yavuz (Dr.Eren), Efe Aydın (Fatih), Garip Kont