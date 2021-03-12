Arka Sokaklar canlı izle! Arka Sokaklar yeni bölüm tek parça canlı izle!

31 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D'de yayınlanmaya başlayan ve yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı polisiye aksiyon, dram ve komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Arka Sokaklar canlı izle! Arka Sokaklar yeni bölüm tek parça canlı izle!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Kenan ve adamları, Müjde'yi tuzağa düşürüp yakalamak ister. Samir isimli terörist, askeri bir araca pusu kurarak çok sayıda sivil ve askerin hayatına mal olur. Olayı öğrenenler için bu dehşet verici bir durumdur. Rıza Baba ve ekibi bu olaya kayıtsız kalamaz ve bu hain saldırının failini aramak için çalışmalara başlar. Bu araştırmalar sonucunda örgütün karargahını bulan ekip, örgüt ile alakalı herkes hakkında çok önemli bilgilere ulaşır.

Malik Botan, kız kardeşini kurtarmak için her şeyi yapmaya hazır olan Oktay'ı, Rıza Baba ve ekibinin çöküşünde kullanmaya karar verir. Oktay'ın Arif müdürün hayatına karşılık kız kardeşini kurtarma şansı önüne sunulur. Bu haberi alan Oktay şok olur ve kendisini çok zor tutar.

Dizinin senaryosunu Ahmet Yurdakul ve Ozan Yurdakul yazmıştır. Dizinin yapım şirketi Erler Film'dir. Dizinin müzikleri Murat Evgin tarafından yapılmıştır.

ARKA SOKAKLAR 581. BÖLÜM FRAGMANI İZLE