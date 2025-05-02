Arka Sokaklar CANLI izle! 2 Mayıs Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm 711. BÖLÜM full HD canlı yayın izle!

Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, 18'inci sezona başladı. Sevilen dizi 2 Mayıs Cuma akşamı 711'nci bölümüyle ekrana geliyor. Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Arka Sokaklar CANLI izle!

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Hoş geldin!"

Rıza Baba'nın vicdan azabı devam ediyor. Ekibe yeni katılan Gökçe'den cezalandırıcı niteliğinde aksiyon dolu anlar!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hale isminde bir kadın vahşice bir cinayete kurban gider. Bu olaydan sonra cinayete tanıklık eden herkes teker teker öldürülür. Bu seri cinayetleri keskin bir nişancı işlemektedir. Durumu gün ışığına çıkarmaya çalışan ekibimizin başına ise hiç beklenmedik bir olay gelecektir. Keskin nişancı cinayet tanıklarından birini öldürmeye çalışırken Aylin Komiser vurulur. Yaşam mücadelesini kaybeden Aylin Komiser bundan böyle ekibimizin kalplerinde yaşayacaktır.

ARKA SOKAKLAR CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Arka Sokaklar dizisini Kanal D platformlarından CANLI izleyebilirsiniz.