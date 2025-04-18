Arka Sokaklar CANLI izle! 18 Nisan Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm 709. BÖLÜM full HD canlı yayın izle!

Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, 18'inci sezona başladı. Sevilen dizi 18 Nisan Cuma akşamı 709'nci bölümüyle ekrana geliyor. Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Arka Sokaklar CANLI izle!

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Metin'in karıştığı kaza yüzünden büyük sıkıntıya giren Hüsnü kafasına silah dayar! Bu Hüsnü'nün sonu mu?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç yıl önce evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan genç Cenk'in annesi oğlunu bulması için Rıza Baba'dan yardım ister. Bu dosyayla ilgilenen ekibimiz çok çarpıcı gerçeklerle yüzleşir ve İstanbul'un en tehlikeli mafya babalarından olan Serdar Bulut'a ulaşır. Metin hayatına yeni giren Betül'le çok mutludur. Ancak Betül'ün eski eşinin Serdar Bulut'un oğlu olması kopacak büyük fırtınanın temellerini ekmiştir.

ARKA SOKAKLAR CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Arka Sokaklar dizisini Kanal D platformlarından izleyebilirsiniz.