Arka Sokaklar, 3 yeni isimle ekranlara dönüyor

30.08.2019 15:15

Yeni sezon çekimlerinin tüm hızla devam ettiği efsane dizi Arka Sokaklar yenilenen kadrosuyla yeni sezonda izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor.

KADROYA 3 YENİ İSİM

Diziye Yiğitcan Ergin, Ela Yörüklü ve Gamze Topuz katıldı. Yakışıklı oyuncu Yiğitcan Ergin, gizemli bir karakterle, Ela Yörüklü, komiser yardımcısı, Ezgi Vural karakteriyle hayat bulacak. Ünlü oyuncu Gamze Topuz ise, "Savcı Ceyda" karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.

MESUT YAŞIYOR MU?

Öte yandandizinin sezon finalinde vurulan Mesut karakterini canlandıran Şevket Çoruh'un yeni sezon fragmanında yer almaması izleyicinin kafasında büyük soru işareti bıraktı.

EYLÜL'DE EKRANLARDA

Başrollerinde Zafer Ergin , Şevket Çoruh, Özgür Ozan , İlker İnanoğlu, Oya Okar, Alp Korkmaz, Ozan Çobanoğlu, Özlem Çınar ,Nazlı Tosunoğlu, İpek Yaylacıoğlu Usta, Hülya Kalebayır Çelik ve Merve Oflaz'ın olduğu fenomen dizi Arka Sokaklar 14. sezon ve 522'nci bölümü ile Eylül'de Kanal D'de.