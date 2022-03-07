Arjantin'de yüzlerce kişi Ukrayna'ya destek olmak için yürüdü

BUENOS Arjantin'de, Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'ya destek ve dayanışma gösterisi düzenlendi.

Muhalefetin ve Arjantin'de yaşayan Ukrayna kökenli vatandaşların çağrısıyla yüzlerce kişi başkent Buenos Aires'teki Mayıs Meydanı'nda toplandı.

Ellerinde Ukrayna bayrağı, savaş ve Rusya karşıtı yazıların bulunduğu dövizler taşıyan kalabalık, Mayıs Meydanı'ndan Obelisco Dikilitaşı'na kadar yürüdü.

Arjantin ve Ukrayna milli marşlarının söylendiği gösteride, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı sloganlar atıldı.

Gösteriye muhalif siyasetçilerden eski Ulusal Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich ve Buenos Aires Özerk Şehri Hükümet Şefi Horacio Rodriguez Larreta da katıldı.

Larreta, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Barış ve özgür yaşama saygı, her yerde ve her koşulda savunmamız gereken vazgeçilmez ilkelerdir. Bu nedenle, Rusya Federasyonu'nun işgalini kınamak için ülkemizin farklı yerlerinde düzenlenen yürüyüşleri kutluyor ve onlara eşlik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Şehir merkezinde savaşın sona erdirilmesi talebiyle okunan bildirinin ardından gösteri sona erdi.