Arjantin'de Kayıp Mürettebatın Aileleri Hükümeti Suçladı

Arjantin'de Kayıp Mürettebatın Aileleri Hükümeti Suçladı

Arjantin'de Kasım ayında kaybolan denizaltı ARA San Juan'ın mürettebatının yakınları, hükümeti arama kurtarma çalışamaları yeteri kadar kaynak sağlamamakla suçladı, Savunma Bakanı ise gemiyi bulmak için en son teknolojilerin kullanıldığını ve milyonlar harcandığını söyledi.

Arjantin'de Kasım ayında kaybolan denizaltı ARA San Juan'ın mürettebatının yakınları, hükümeti arama kurtarma çalışamaları yeteri kadar kaynak sağlamamakla suçladı, Savunma Bakanı ise gemiyi bulmak için en son teknolojilerin kullanıldığını ve milyonlar harcandığını söyledi.

Kaynak: Euronews.com

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