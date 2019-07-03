Arızalı MacBook Air 2018 Anakartları Ücretsiz Değiştirilecek

Apple, Arızalı MacBook Air Modellerinin Anakartlarını Ücretsiz Değiştirecek!



2018 MacBook Air Modellerinin Anakartları Arızalı Çıktı.

Apple'dan bir ücretsiz değişim kararı daha. Apple' tarafından doğrulanan yeni bir probleme göre 2018 model Apple MacBook Air'in anakartlarında sorun var.

Peki kimler bundan faydalanıyor yada kimler bu arızadan etkileniyor?

Öncelikle Apple modellerin hepsinin arızalı olmadığını ve durumdan etkilenen kullanıcıların e-postalarına bilgilendirme yapılacağını duyurdu. Bazı kullanıcıların başına gelen problemlerle ortaya çıkan anakart sorunundan etkilenenlerin değişimleri ücretsiz gerçekleştirilecek.

2018 MacBook Air modeli sahipleri, bu bilgilendirme e-postalarını beklemeden de yetkili servislere başvurabilir, modellerinin etkilenip etkilenmediğini buradan öğrenebilirler.

Kaynak: Teknotalk.com