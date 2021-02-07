Arıza: Mert kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Arıza: Mert karakterini canlandıran Yağız Can Konyalı kimdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Arıza: Mert kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Arıza: Mert karakterini canlandıran Yağız Can Konyalı kimdir?

07.02.2021 19:37 | Son Güncelleme: 07.02.2021 19:42
Arıza: Mert kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Arıza: Mert karakterini canlandıran Yağız Can Konyalı kimdir?

Show TV'nin başladığı ilk günden itibaren büyük bir beğeni toplayan Arıza dizisi büyük bir beğeni topluyor. Arıza oyuncuları merak ediliyor. Arıza: Mert kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Arıza: Mert karakterini canlandıran Yağız Can Konyalı kimdir?

Yağız Can Konyalı'nın da kadrosunda yer aldığı Arıza dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Arıza: Mert Altay kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Arıza: Mert Altay karakterini canlandıran Yağız Can Konyalı kimdir? İşte detaylar haberimizde...

ARIZA: MERT ALTAY GERÇEK ADI NEDİR?

Arıza dizisinde Mert Altay karakterini "Yağız Can Konyalı" canlandırıyor. Mert Altay dizideki karakterinin adı "Yağız Can Konyalı"dur.

ARIZA: MERT ALTAY KARAKTERİ KİMDİR?

Mert; Ali Rıza'nın küçük kardeşidir. Henüz 10 yaşındayken babasını kaybetmiş olan Mert, Ali Rıza'nın sayesinde babasızlığını hissetmemiş olsa da, hiçbir zaman Ali Rıza kadar tertipli, disiplinli ve çalışkan bir genç olmamıştır. En az ağabeyi kadar zekidir, pek üzerinde durmadan mühendislik fakültesini kazanmış kolayca mezun olmuştur. Ailesine ve ağabeyine karşı saygısını her zaman korumuş bir çocuktur; ancak Ali Rıza'nın aksine aza kanaat etmez hem ailesi hem kendisi için daha iyisini ister, bulmaya çalışır. Hayatta en değer verdiği varlık ikizi Nihan'dır. Onu gözü gibi korur. Nihan onun hem kardeşi, hem de en yakın sırdaşı ve arkadaşıdır.

Mert'in hesapsız, dizginlenemez tavrı Nihan'ın ölümünden sonra artarak devam edecektir. Mert ufak çaplı bir çetenin önce parçası, sonra lideri olacaktır. Güçlendikçe daha fazlasını ister, ta ki yeterince güçlenip Nihan'ın intikamını alana kadar durmayacaktır.

Mert Ali Rıza'nın zayıf karnı en büyük zaafı olarak varlığına devam edecektir, Ali Rıza Nihan'ın ölümüne mani olamamıştır ancak Mert'in savrulmasının önüne geçmek için elinden geleni yapacaktır.

YAĞIZ CAN KONYALI KİMDİR?

Aslen Trabzonlu olan Yağız Can Konyalı, 20 Eylül 1991'de İstanbul'da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunu Yağız Can Konyalı, oyunculuk kariyerine 2006 yılında İlk Aşk filmi ile adım attı.2015' te rol aldığı Takım: Mahalle Aşkına filmi sayesinde Altın Portakal Film Festivali Jüri Özel Ödülü'nü kazandı. Bir dönem Kanal D'de yayımlanan Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde de rol alan Konyalı, bu dizide Aydın karakterini canlandırdı. Başrollerde Ezgi Eyüboğlu ile Kaan Yıldırım'ın yer aldığı gençlik dizisi Adı Mutluluk'ta da rol alan Yağız Can Konyalı, bu dizide ise Zeki karakterini canlandırdı. 2017'de Bizim Hikâye dizisinde Rahmet Elibol karakterini canlandırdı. En son, Aşk Ağlatır dizisinde rol aldı.

DİZİLER

Arıza/ 2020

Aşk Ağlatır/ 2019

Bizim Hikaye/ 2017

Adı Mutluluk/ 2015

Öyle Bir Geçer Zaman Ki/ 2010

FİLMLER

Ateş/ 2016

İlk Aşk/ 2006

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Buse Varol Demet Akalın Hüner Coşkuner Bülent Serttaş
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Abdullah Avcı Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Bursa Derbi Kadıköy Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Arıza: Mert kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Arıza: Mert karakterini canlandıran Yağız Can Konyalı kimdir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.2.2021 19:45:29. #1.16#
title