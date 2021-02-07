Arıza: Mert kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Arıza: Mert karakterini canlandıran Yağız Can Konyalı kimdir?

Show TV'nin başladığı ilk günden itibaren büyük bir beğeni toplayan Arıza dizisi büyük bir beğeni topluyor. Arıza oyuncuları merak ediliyor. Arıza: Mert kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Arıza: Mert karakterini canlandıran Yağız Can Konyalı kimdir?

Yağız Can Konyalı'nın da kadrosunda yer aldığı Arıza dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Arıza: Mert Altay kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Arıza: Mert Altay karakterini canlandıran Yağız Can Konyalı kimdir? İşte detaylar haberimizde...

ARIZA: MERT ALTAY GERÇEK ADI NEDİR?

Arıza dizisinde Mert Altay karakterini "Yağız Can Konyalı" canlandırıyor. Mert Altay dizideki karakterinin adı "Yağız Can Konyalı"dur.

ARIZA: MERT ALTAY KARAKTERİ KİMDİR?

Mert; Ali Rıza'nın küçük kardeşidir. Henüz 10 yaşındayken babasını kaybetmiş olan Mert, Ali Rıza'nın sayesinde babasızlığını hissetmemiş olsa da, hiçbir zaman Ali Rıza kadar tertipli, disiplinli ve çalışkan bir genç olmamıştır. En az ağabeyi kadar zekidir, pek üzerinde durmadan mühendislik fakültesini kazanmış kolayca mezun olmuştur. Ailesine ve ağabeyine karşı saygısını her zaman korumuş bir çocuktur; ancak Ali Rıza'nın aksine aza kanaat etmez hem ailesi hem kendisi için daha iyisini ister, bulmaya çalışır. Hayatta en değer verdiği varlık ikizi Nihan'dır. Onu gözü gibi korur. Nihan onun hem kardeşi, hem de en yakın sırdaşı ve arkadaşıdır.

Mert'in hesapsız, dizginlenemez tavrı Nihan'ın ölümünden sonra artarak devam edecektir. Mert ufak çaplı bir çetenin önce parçası, sonra lideri olacaktır. Güçlendikçe daha fazlasını ister, ta ki yeterince güçlenip Nihan'ın intikamını alana kadar durmayacaktır.

Mert Ali Rıza'nın zayıf karnı en büyük zaafı olarak varlığına devam edecektir, Ali Rıza Nihan'ın ölümüne mani olamamıştır ancak Mert'in savrulmasının önüne geçmek için elinden geleni yapacaktır.

YAĞIZ CAN KONYALI KİMDİR?

Aslen Trabzonlu olan Yağız Can Konyalı, 20 Eylül 1991'de İstanbul'da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunu Yağız Can Konyalı, oyunculuk kariyerine 2006 yılında İlk Aşk filmi ile adım attı.2015' te rol aldığı Takım: Mahalle Aşkına filmi sayesinde Altın Portakal Film Festivali Jüri Özel Ödülü'nü kazandı. Bir dönem Kanal D'de yayımlanan Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde de rol alan Konyalı, bu dizide Aydın karakterini canlandırdı. Başrollerde Ezgi Eyüboğlu ile Kaan Yıldırım'ın yer aldığı gençlik dizisi Adı Mutluluk'ta da rol alan Yağız Can Konyalı, bu dizide ise Zeki karakterini canlandırdı. 2017'de Bizim Hikâye dizisinde Rahmet Elibol karakterini canlandırdı. En son, Aşk Ağlatır dizisinde rol aldı.

DİZİLER

Arıza/ 2020

Aşk Ağlatır/ 2019

Bizim Hikaye/ 2017

Adı Mutluluk/ 2015

Öyle Bir Geçer Zaman Ki/ 2010

FİLMLER

Ateş/ 2016

İlk Aşk/ 2006