Arıza için çıktığı direkte akıma kapılan Mustafa öldü
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Arıza için çıktığı direkte akıma kapılan Mustafa öldü

Arıza için çıktığı direkte akıma kapılan Mustafa öldü
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Öndoğan - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan Mustafa Türkmen (25), hayatını kaybetti.

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan Mustafa Türkmen (25), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Gölbaşı'na bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Türkmen, arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılıp, zemine düştü. Türkmen'in düştüğünü gören mahalleli, sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Türkmen hayatını kaybetti. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Öndoğan

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