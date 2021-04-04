Arıza canlı izle! Arıza SHOW TV canlı izle! Arıza son bölümde neler oldu? Arıza full HD canlı izle!

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ARIZA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arıza'nın 28. Bölümünde; Ali Rıza yaralı haldeki babasını evine getirir, yıllar sonra Mehmet Emin'i karşısında gören ev halkı ne yapacağını şaşırır. Haşmet, Murat'a maziyi sorarken, Murat hiç hesapta olmayan bir işe kalkışır. Rukiye ise cesaretini toplayarak, Ali Rıza'ya gerçeği açıklar. İhtiyar, Ali Rıza'nın kendisine söylediklerinden sonra sürpriz bir karar vererek Burak'ın gücüne güç katar. Balaban yeni planı sayesinde Haşmet ve Ali Rıza'nın sonunu hazırlamayı düşünürken, başına geleceklerden bihaberdir.

ARIZA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arıza 29. Bölüm Fragmanı yayında. Ali Rıza ve Halide'nin duygusal anlarının ekrana geldiği tanıtımda Ali Rıza'nın harekete geçtiği aksiyon dolu sahneler nefesleri kesiyor. Burak Ersoylu'nun artan gücü dengeleri değiştirirken, İhtiyar'ın fenalaşması dikkat çekiyor. "Ali Rıza, intikamını alabilecek mi?" sorusunun yanıtı ise büyük bir merak konusu.

ARIZA CANLI İZLE (20.00)

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ARIZA SON BÖLÜM İZLE!

