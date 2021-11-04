Arılardan kaçmak için göle atlayan adam piranalara yem oldu - Haberler
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Arılardan kaçmak için göle atlayan adam piranalara yem oldu

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Dünya
Arılardan kaçmak için göle atlayan adam piranalara yem oldu

Brezilya'da balık tutarken saldırısına uğradığı arı sürüsünden kaçmak isteyen bir adam, atladığı gölde piranalara yem oldu. Vücudunun yüzü dahil çeşitli bölgeleri paramparça olan adamın cansız bedeni, kıyıdan 4 metre uzaklıkta bulundu.

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde göle giderek balık tutmaya karar veren 3 kişilik bir arkadaş grubu, arıların saldırısına uğradı. Arı sürüsünden kaçabilmek için göle atlayan grup, kısa süre sonra gölün piranalarla dolu olduğunu fark etti.

ARILARDAN KAÇARKEN GÖLE ATLADI, PİRANALARA YEM OLDU

Yahoo News'in Brezilya'da yayın yapan Estado De Minas'tan aktardığı habere göre; arkadaş grubundan iki kişi güvenli bir şekilde gölden çıkmayı başarırken, 30 yaşındaki talihsiz adam ise piranaların kurbanı oldu. Jilet gibi keskin dişlere sahip etobur canlılar olarak bilinen piranalar, kısa sürede adamın vücudunun yüzü dahil çeşitli bölümlerini paramparça etti.

CANSIZ BEDENİ TANINMAZ HALE GELDİ

Tanınmaz hale gelen adamın cansız bedeni, bölgeye yardıma gelen itfaiye ekipleri tarafından kıyıdan 4 metre uzaklıkta bulundu.

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Emre İliksiz
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