Arif Susam kimdir? Arif Susam kaç yaşında, nereli? Arif Susam biyografisi!

Bir dönem orkestra şefliği de yapan sanatçı Arif Susam ismi, Şarkılar Bizi Söyler programı ile öne çıktı. Klasik batı müziği eğitimi de aldı. Kullanıcılar ise Arif Susam'ın hayatını araştırmaya başladı. Peki, Arif Susam kimdir? Arif Susam kaç yaşında, nereli? Arif Susam mesleği nedir? Arif Susam hayatı ve biyografisi nedir?

Bir dönem orkestra şefliği de yapan sanatçı Arif Susam ismi, Şarkılar Bizi Söyler programı ile öne çıktı. Klasik batı müziği eğitimi de aldı. Kullanıcılar ise Arif Susam'ın hayatını araştırmaya başladı. Peki, Arif Susam kimdir? Arif Susam kaç yaşında, nereli? Arif Susam mesleği nedir? Arif Susam hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ARİF SUSAM KİMDİR?

Susam, 1956 tarihinde Elazığ'da dünyaya geldi. Ayrıca orkestra şefliği de yapmıştır. 8 yıl klasik batı müziği eğitimi almıştır. Albümlerinin neredeyse tamamı canlı kayıttır. Şarkılarının arasında konuşması ile ünlüdür.

İstanbul Konservatuvarı Klasik Batı müziği eğitimi almıştır. Askerliğini Yeniköy Orduevi'nde orkestra şefi olarak yapan Arif Susam, 1982 yılında Tarabya'da sahne almaya başlamıştır. 1984'te ilk albümü olan Efsane Aşk'ı çıkardı. Ayrıca Cengiz Kurtoğlu'yla birlikte Şahin Özer plakçılığın ilk sanatçılarındandır. 1986 yılında çıkarmış olduğu Tavernada Yıldönümü adlı kaseti Türkiye'de 1,5 milyonun üzerinde bir satışa ulaşmıştır.

ARİF SUSAM ALBÜMLERİ

Efsane Aşk (1984)

Kara Kara (1985)

Tavernada Yıldönümü (1986)

Kararsız Gönlüm (1987, 2002'de yeniden basıldı)

Kader Utansın (1988)

En Büyük Cimbom - Şampiyonluk Gecemiz (Cengiz Kurtoğlu ve Mehmet Yüktaşır'la birlikte) (1988)

O Kadın İçin (1988, 2002'de yeniden basıldı)

Hasreti Kutluyorum (1989, 2002'de yeniden basıldı)

Salimin Tavernasında Krallar El Ele (1989)

Evliler De Sevebilir - Hasret Olmasın (1990)

Beni Düşün (1991)

Sevenler İçin (1992)

Boncuk Gözlüm (1993)

Unutulmuyor (1994)

İşte Yeniden - Çılgınım (1996)

Sakın Unutma (1998)

Aşkımız Bitmesin (1999)

Ölümsüz Sevdim (2011)

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