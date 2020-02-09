Arhavi'de pazar yerinin çatısı kardan çöktü: 1 yaralı
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Arhavi'de pazar yerinin çatısı kardan çöktü: 1 yaralı

ARTVİN'in Arhavi ilçesinde pazar yerinin çatısı, üzerinde biriken karı taşımayınca çöktü.

09.02.2020 14:33 | Son Güncelleme: 09.02.2020 14:33
Arhavi'de pazar yerinin çatısı kardan çöktü: 1 yaralı

ARTVİN'in ilçesinde pazar yerinin çatısı, üzerinde biriken karı taşımayınca çöktü. Olayda 1 kişi yaralandı.

İlçede belediyeye ait olan kapalı pazar yerinin çatısı, aşırı kar yağışı nedeniyle çöktü. Kar kalınlığının 70 santimetreyi bulduğu ilçede çöken çatının altında kalan (60) yaralandı. Bazı araçlar da zarar gördü. Esnaf tarafından enkaz altından çıkarılan Şahin, Arhavi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Recep Şahin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Bu arada ilçe merkezindeki 2 bin metrekarelik Arhavi Gösteri Merkezi Çadırı da üzerine biriken karla birlikte çöktü. Olay da ölen ya da yaralanan olmadı.


Kaynak: DHA
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