Arefe günü oruç imsak vakti ne zaman (İstanbul Ankara, İzmir, Konya, Bursa, Samsun, Adana)?

Arefe Günü orucu nasıl niyet edilir, gibi sorular5 Haziran 2025 Perşembe günü olan arefe günü ile ilgili araştırılan konula arasında öne çıktı. Peki, Arefe günü oruç imsak vakti ne zaman?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BİTİYOR?

6 Haziran Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatili 9 Haziran Pazartesi günü son bulacak. Resmi kurumlar ve bankalar 10 Haziran Salı günü tekrar açılmış olacak.

2025 Kurban Bayramı günleri şu şekilde:

• Kurban Bayramı Arefe - 5 Haziran

• Kurban Bayramı 1. Gün - 6 Haziran

• Kurban Bayramı 2.Gün - 7 Haziran

• Kurban Bayramı 3.Gün - 8 Haziran

• Kurban Bayramı 4. Gün - 9 Haziran

AREFE GÜNÜ ORUÇ İMSAK VAKTİ NE ZAMAN?

İstanbul: 03.28

Ankara: 03.21

İzmir: 03.53

Adana: 03.29

Bursa:03.34

Konya: 03.35